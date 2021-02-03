لبنان تطمئن شعبها: العراق يساعدنا في توليد الكهرباء

طمأن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر مواطنيه بأن "لبنان ليس ذاهبا إلى العتمة"، فيما أكد أن العراق يساعد بلاده في توليد الكهرباء.



وقال غجر عقب لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إن "نتائج المفاوضات التي قمنا بها مع العراق لتأمين الوقود، أفضت إلى قرار صدر عن مجلس الوزراء العراقي بتزويد لبنان بـ500 ألف طن من النفط الخام كمرحلة أولى".

وأضاف: "جرى التداول خلال اللقاء بموضوع الشحن الفوري، والذي تعتمده وزارة الطاقة حاليا لتأمين شحنات فورية من الوقود ويوفر نصف مليون دولار بكل شحنة".

وتابع: "يتم التداول كثيرا بأن لبنان ذاهب نحو العتمة، ولا يوجد محروقات بسبب انقطاع التوريد من "سوناتراك".. لقد وضعنا جدول شروط شفاف، ومديرية النفط تضع مناقصات لشراء شحنات سريعة لمصلحة وزارة الطاقة في لبنان، وحصلنا على عروض، بناء لذلك من شركات محلية وأجنبية، وتمكنا من توفير نصف مليون دولار بكل شحنة سعة 35 ألف طن".