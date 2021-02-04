واشنطن: الإرهاب الداخلي أحد أكبر التهديدات التي نواجهها

وذكر مايوركاس في حديث لشبكة CNN، إن "رؤية التمرد وأعمال 6 يناير المروعة، لم تكن مدمرة على المستوى الشخصي فحسب، بل أوجدت في داخلي التزاما بمضاعفة جهودنا لمحاربة الكراهية ومحاربة أحد أكبر التهديدات التي نواجهها حاليا على وطننا، وهو الإرهاب المحلي".وشدد مايوركاس على أن تهديد الإرهاب المحلي "مستمر"، مؤكدا أن "الوزارة ستواصل العمل مع شركائها على مستوى الدولة والشركاء المحليين لمكافحته".وأضاف: "أحد التحديات التي نواجهها هو تحديد الخط الفاصل بين خطاب الكراهية والعمل البغيض".