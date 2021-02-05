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"بلومبيرغ": انتشار الحرس الوطني في واشنطن كلف 480 مليون دولار

دوليات

2021-02-05 | 02:22
"بلومبيرغ": انتشار الحرس الوطني في واشنطن كلف 480 مليون دولار
273 مشاهدة


قالت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الجمعة، أن انتشار الحرس الوطني في واشنطن في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول كلف ما لا يقل عن 480 مليون دولار.


وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، ان "هذا المبلغ لم يشمل التكاليف التي تحملتها ميزانية مدينة واشنطن".

وتم نشر نحو 25 ألف عنصر من الحرس الوطني في أعقاب أعمال العنف في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير، التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وأصبح هذا الانتشار الأكبر من نوعه منذ عهد الحرب الأهلية في الولايات المتحدة في القرن الـ 19، حيث تم إغلاق الشوارع أمام حركة المرور بوسط واشنطن قبيل تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للبلاد.

وحسب تقديرات البنتاغون، فإن نحو 5 آلاف من أفراد الحرس الوطني سيبقون في العاصمة حتى منتصف مارس المقبل بطلب من شرطة الكابيتول.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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