الصحة العالمية تدعو الدول الغنية لمساعدة نظيرتها الفقيرة في مكافحة كورونا

وقال مدير فرع المنظمة في أوروبا هانس كلوغ: "علينا أن نكون مستعدين لمشكلات جديدة مع نسخ متحورة للفيروس بتعزيز قدرة الدول فيما يتعلق بالتسلسل الجيني وأن نتكاتف لتسريع عمليات التطعيم مع شركات أدوية منافسة لضم الجهود من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير".وردا على سؤال حول ما إذا كانت اللقاحات المتوافرة منذ كانون الأول ستكون فعالة ضد نسخ متحورة جديدة للفيروس أجاب كلوغ: "هذا السؤال الكبير يشعرنا بالقلق".