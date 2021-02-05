لبنان يمنح اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إذن الاستعمال الطارئ

وافادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، "وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن طارئ (Emergency Use Authorization EUA) للقاح الروسي "سبوتنيك V"، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز".ووشارت الوكالة "ان اللجنة ستستكمل في اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصيني "Sinopharm" لحين استكمال الملف خلال الأسبوع المقبل".