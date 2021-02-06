بادين يوجه ضربة اخرى لترامب!

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن قناعته بضرورة منع الرئيس السابق دونالد ترامب من تلقي أي إحاطة استخباراتية.

وقال بايدن، ردا على سؤال مذيعة قناة "سي بي إس" ما إذا كان من الضروري أن يتلقى ترامب إحاطات استخباراتية: "أعتقد لا".

وتابع: "وذلك بسبب سلوكه غير المتوقع، وبغض النظر عن العصيان"، مشيرا بهذه العبارة إلى اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في واشنطن يوم 6 كانون الثاني الماضي.

وامتنع بايدن عن أي رد مباشر على السؤال بشأن ما الذي يثير القلق بشأن اطلاع ترامب على معلومات سرية. وقال: "أود عدم الحديث عن ذلك علنيا. وأعتقد فقط أنه ليست هناك أي حاجة لتلقيه إحاطات استخباراتية. وما الفائدة من تقديم الإحاطة الاستخباراتية له؟ وما هو تأثيره على الأمور، غير أنه قد يفصح عن شيء بشكل عفوي؟".

يشار إلى أن أي رئيس سابق في الولايات المتحدة يستمر في تلقي بعض المعلومات الاستخباراتية خلال فترة معينة بعد تركه منصب الرئاسة.