الأمم المتحدة ترحب بنية واشنطن إلغاء إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب

رحبت الأمم المتحدة اليوم السبت، بخطة واشنطن لإلغاء تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية على أنها منظمة إرهابية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "نرحب بالنية المعلنة للإدارة الأمريكية لإلغاء التصنيف لأنه سيوفر إغاثة ضخمة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية للبقاء".

يأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة امس الجمعة إنها تعتزم إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها "منظمة إرهابية"، ردا على الأزمة الإنسانية في اليمن، لتلغي بذلك أحد أكثر القرارات التي تعرضت لانتقاد واتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبيل تسليمها السلطة لإدارة الرئيس جو بايدن.