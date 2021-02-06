العثور على آثار مواد مشعة في موقعين إيرانيين

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة دبلوماسيين لم تذكر هويتهم، أنهم لم يعرفوا بعد طبيعة المواد التي تم العثور عليها".

وذكر أحد المصار أن "الوكالة الدولية لم تبلغ الدول الأعضاء بآخر النتائج، وطلبت من إيران توضيحا بشأن هذه المواد المشعة.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أنه تم إطلاق عملية تخصيب اليورانيوم بمستوى 20% في منشأة فوردو النووية.

وصادق البرلماني الإيراني على قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، الذي ينص على إنتاج يورانيوم بنسبة تخصيب تبلغ 20% فما فوق.

كما ينص القانون على استخدام أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي في غضون ثلاثة أشهر.

ويُلزم الاتفاق النووي الأممي إيران باستخدام فقط الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي IR-1 وتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67%.