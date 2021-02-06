الصحة العالمية: لن نتفاجأ من صعوبة الوصول إلى منشأ كورونا

أكد عضو في الفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية ويزور مدينة ووهان، اليوم السبت، إنه لن يتفاجأ بمدى صعوبة الوصول إلى منشأ جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج أعواما من البحث.

وقال دومينيك دواير، خبير الميكروبات والأمراض المعدية، إن الفريق في ووهان دخل الأماكن التي طلب من السلطات الصينية دخولها، محاولاً معرفة تفاصيل الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا الذي رُصد لأول مرة في ووهان".

وأضاف: "يعلم الجميع كيف انتشر من سوق هوانان في ووهان، لكن المفتاح هو ما حدث في هذا الوقت وقبله".

إلى ذلك، قال دواير، وهو خبير أسترالي في مكافحة فيروس نقص المناع ة المكتسبة المسبب للإيدز وعمل مع منظمة الصحة خلال تفشي سارس وإنفلونزا الطيور، إن لغز كورونا هو أن أوائل حاملي الفيروس بدون أعراض لم يعلموا على الأرجح بإصابتهم".

وأوضح أن "الفريق أنهى زياراته الميدانية ويستعد الآن لتقديم نتائجه بأوضح ما يمكن نظرا لحجم الاهتمام بتقريره المتوقع قبيل انتهاء تصريح إقامته في الصين البالغ 28 يوما، تنتهي بنهاية الأسبوع المقبل.