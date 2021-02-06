مجلس الأمن الدولي: تنظيم داعش يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي

أكد تقرير دولي صادر عن مجلس الأمن، أن العدد الأكبر من عناصر تنظيم داعش موجود داخل العراق، فيما أشار إلى أن التنظيم يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي.

وذكر تقرير صادر عن لجنة معاقبة القاعدة وداعش التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن "التقديرات تشير إلى أن تنظيم داعش الإرهابي، لديه 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي".

وأوضح التقرير، أن "تنظيم داعش ما زال لديه حوالي 10 آلاف مقاتل في سوريا والعراق، والعدد الأكبر من عناصر التنظيم يتواجدون في العراق".

وبيّن، أن "التنظيم حصل على أموال من الخارج من خلال شبكات مالية غير رسمية"، لافتا إلى أنه "يواصل جمع الأموال بطرق عديدة مثل الابتزاز والخطف والفدية".

من جهة أخرى، نوه مجلس الأمن الدولي أن "تنظيم داعش ما زال قادراً على شن عمليات في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، على الرغم من التحديات التي يواجهها ومن بينها فقدانه عدداً من قياداته في عام 2020".