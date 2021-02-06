نجل عزت العلايلي يكشف سبب وفاة والده

وقال أحمد أن "والده توفي فجأة، ولم يتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا كما تداول البعض"، لافتا الى ان "النجم المصري البالغ من العمر 86 عاما، توفي في سلام وهدوء كما كان يتمنى دائما، شاكرا الله عز وجل على ذلك"، بحسب روسيا اليوم.ووجه نجل الفنان الراحل الشكر لكل من واساه في وفاة والده، وكل من حضر الجنازة"، مبينا أنه "يعزي أيضا كل الشعب المصري في وفاة والده، وليس هو وحده من تلقى العزاء فكل المصريين حزنوا على رحيله".