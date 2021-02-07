بايدن يضع شرطاً أمام رفع العقوبات عن إيران

أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أن إدارته لن تلغي العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران، قبل أن توقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم.



وقال بايدن، في مقابلة نقلتها قناة "CBS" الأمريكية، اليوم الأحد، إن "إيران عليها أن توقف قبل كل شيء عمليات تخصيب اليورانيوم".

واتبعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017 وخاصة انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، حملة "الضغوط القصوى" على إيران، والتي تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على البلاد.

واتهم ترامب إيران بأنها تسعى للحصول على الأسلحة النووية خرقا للاتفاق الموقع عام 2015، ولقيت هذه الإجراءات انتقادات من قبل باقي أطراف الاتفاق، روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بينما اتخذت إيران خطوات عدة لخفض التزاماتها ضمن الصفقة ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم.