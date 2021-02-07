خلال يوم.. تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في أميركا

وأفادت جامعة جونز هوبكينز المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في إحصائية يومية نشرتها الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة إلى مستوى 26916192.كما ذكرت الجامعة أنها رصدت 2618 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا، مقابل 3523 في إحصائية السبت ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 462173 متوفيا.بدورها، أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بلغ حوالي 39.038 مليون.وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا.