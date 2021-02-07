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تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا في دولة أوروبية

دوليات

2021-02-07 | 13:01
تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا في دولة أوروبية
1,224 مشاهدة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيل 11641 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، مع رصد 270 حالة وفاة ناجمة عن المرض.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11641 حالة، مقابل 13442 في بيانات أمس السبت، ليصل العدد العام إلى مستوى 2636738.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 270 وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 385 السبت، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 91273 حالة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2118441 شخصا بعد رصد 11380 حالة شفاء جديدة.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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