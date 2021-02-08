وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق

وترأس شولتز الدبلوماسية الأمريكية بين 1982 و 1989، في عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان، بعد أن شغل ثلاثة مناصب وزارية في إدارة الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون، وزيراً للخزانة، ومديراً للإدارة والميزانية، ووزيراً العمل.وقال جيف مارشنر، مدير العلاقات الإعلامية في معهد هوفر في ستانفورد الأحد، إن شولتز توفي في منزله السبت بمجمع مقر جامعة ستانفورد، ولم يعلن سبب الوفاة.