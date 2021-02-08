Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكاظمي: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

خلال 24 ساعة.. أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا

دوليات

2021-02-08 | 12:31
خلال 24 ساعة.. أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا
1,638 مشاهدة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 14104 إصابات و333 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل انخفاضا ملموسا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14104 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3959784 حالة.

وتمثل حصيلة اليوم تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات اليومية، وهي الأقل في البلاد، التي تعيش حالة إغلاق عامة، منذ 8 ديسمبر، وسبق أن بلغ هذا العدد يوم 4 فبرابر 20634 حالة، وفي 5 فبراير 19114، وفي 6 فبراير 18262، وفي 7 فبراير 15845.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 333 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 112798 متوفيا.

وتعتبر هذه الحصيلة الأقل من نوعها منذ 27 ديسمبر، وتأتي بعد أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 4 فبرابر 915 حالة، وفي 5 فبرابر 1014، وفي 6 فبراير 828، وفي 7 فبراير 373.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:00 | 2021-02-09 07:00
06:54 | 2021-02-09 06:54
06:52 | 2021-02-09 06:52
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
رجل يرمي زوجته من سيارته المسرعة في ذي قار
28.57%
08:38 | 2021-02-07
رجل يرمي زوجته من سيارته المسرعة في ذي قار
08:38 | 2021-02-07
أول تعليق من &quot;سرايا السلام&quot; بعد الكشف عن مخطط &quot;استهداف المقدسات&quot;
16.18%
13:50 | 2021-02-08
أول تعليق من "سرايا السلام" بعد الكشف عن مخطط "استهداف المقدسات"
13:50 | 2021-02-08
المالية النيابية: الموازنة الحالية هي موازنة السنتين وهذا موعد إقرارها
15.41%
14:30 | 2021-02-07
المالية النيابية: الموازنة الحالية هي موازنة السنتين وهذا موعد إقرارها
14:30 | 2021-02-07
التربية تُصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي الحالي
15.03%
05:37 | 2021-02-08
التربية تُصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي الحالي
05:37 | 2021-02-08
مصرف الرشيد يوجه دعوة لذوي &quot;المتقاعد المتوفي&quot;
12.67%
04:47 | 2021-02-08
مصرف الرشيد يوجه دعوة لذوي "المتقاعد المتوفي"
04:47 | 2021-02-08
الصحة: العراق سيبدأ مرحلة تعامل جديدة مع كورونا نهاية الشهر الحالي
12.14%
11:48 | 2021-02-07
الصحة: العراق سيبدأ مرحلة تعامل جديدة مع كورونا نهاية الشهر الحالي
11:48 | 2021-02-07
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.