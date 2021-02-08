خلال 24 ساعة.. أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14104 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3959784 حالة.وتمثل حصيلة اليوم تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات اليومية، وهي الأقل في البلاد، التي تعيش حالة إغلاق عامة، منذ 8 ديسمبر، وسبق أن بلغ هذا العدد يوم 4 فبرابر 20634 حالة، وفي 5 فبراير 19114، وفي 6 فبراير 18262، وفي 7 فبراير 15845.وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 333 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 112798 متوفيا.وتعتبر هذه الحصيلة الأقل من نوعها منذ 27 ديسمبر، وتأتي بعد أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 4 فبرابر 915 حالة، وفي 5 فبرابر 1014، وفي 6 فبراير 828، وفي 7 فبراير 373.