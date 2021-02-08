روسيا ترد على قرار طرد دبلوماسييها من ثلاث دول أوروبية

عدت وزارة الخارجية الروسية، قرار طرد دبلوماسيين روس من ألمانيا والسويد وبولندا بأنه "تدخل في شؤون روسيا الداخلية".



وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، مساء الاثنين: "القرارات التي أعلنتها اليوم بولندا وألمانيا والسويد غير مبررة وغير ودية، وهي تمثل استمرارا لسلسلة الإجراءات والعمليات التي ينفذها الغرب تجاه بلادنا والتي نصنفها تدخلا في شؤوننا الداخلية".

وشددت زاخاروفا على أن روسيا طردت دبلوماسيين من هذه البلدان الـ3 بعد "رصدهم متلبسين"، في إشارة إلى مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة ضد اعتقال المعارض الروسي، ألكسي نافالني.

وأعلنت ألمانيا والسويد وبولندا، في وقت سابق من الاثنين، عن طردها 3 دبلوماسيين روس في إطار سياسة "الرد بالمثل" على قرار اتخذته موسكو يوم 5 فبراير على خلفية الاحتجاجات التي جرت يوم 23 كانون الثاني.