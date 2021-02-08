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البيت الأبيض: عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي سيعيدنا إلى الاتفاق

دوليات

2021-02-08 | 13:40
البيت الأبيض: عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي سيعيدنا إلى الاتفاق
3,586 مشاهدة

أعلن البيت الأبيض أن عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

وتخلت إيران عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وعادت إلى تخصيب اليورانيوم وتشغيل أجهزة الطرد المركزي، وذلك ردا على إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران في أعقاب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق الموقع في عهد باراك أوباما في 2015.

وبعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، تحدثت واشنطن عن إمكانية عودتها إلى تنفيذ الاتفاق، لكنها أشارت إلى ضرورة عودة طهران لتنفيذ التزاماتها أولا، كما تحدثت عن ضرورة مناقشة ملفات أخرى متعلقة بإيران، بما فيها برنامج طهران للصواريخ البالستية.
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