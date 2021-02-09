تجربة غير مسبوقة.. مجلس الشيوخ يجتمع لاتخاذ قرار بشأن عزل ترامب

وستبدأ المحاكمة اليوم، في الساعة 13:00 (18:00 بتوقيت غرينيتش)، بنقاش، يليه تصويت على دستورية المحاكمة نفسها.ووفقا لاتفاق زعيمي الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، مع الفرق القانونية، بشأن قواعد المحاكمة، فإن المحاكمة ستستمر حتى غروب شمس الجمعة، ثم تستأنف بعد ظهر الأحد، حيث أن المحاكمة ستتوقف نهار السبت، بسبب عطلة "السبت اليهودي"، كون أحد محامي ترامب يهوديا.كما ينص الاتفاق على أنه في حال أراد أي طرف استدعاء شهود، فلا بد أن يخضع هذا الأمر للتصويت، علما بأن ترامب رفض طلبا أرسله إليه المدعون العامون الديمقراطيون، للاستماع إلى شهادته تحت القسم.وستبدأ المرافعات يوم الأربعاء، على أن يحصل كل جانب على 16 ساعة، توزع على مدار يومين.جدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي عزل ترامب في 13 يناير الماضي بتهمة التحريض على الاضطرابات، إثر اقتحام الكابيتول من قبل "مؤيدين" لترامب في 6 يناير الماضي، وأحال قراره هذا إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه وفقا للدستور. ويدرس مجلس الشيوخ الآن قرار عزل ترامب، وإدانته، ومنعه من تولي مناصب حكومية مستقبلا.