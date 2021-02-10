دولة خليجية توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه بإجازة الاستخدام الطارئ للقاح الروسي تكون البحرين قد أقرت رابع استخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شركة "سينوفارم" ولقاح شركتي "فايزر وبيونتيك"، ولقاح "أسترازينيكا"، والتي يتم توفيرها بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين.وأوضحت الهيئة حول موعد وصول اللقاح والبدء في استخدامه،انه بناء على الموافقة الصادرة اليوم ستبدأ وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك.