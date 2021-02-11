مصاب بكورونا يحرق المستشفى الذي يعالجه في اسبانيا

وذكرت صحيفة "دياريو دي كاديز" أن "الحريق اندلع في الطابق السادس من المستشفى"، بحسب روسيا اليوموقال مصدر في المستشفى للصحيفة إن "الحريق اشتعل من قبل مريض مصاب بفيروس كورونا، قيل إنه أشعل النار في فراشه".وبحسب الصور التي التقطت من مكان الحادث والتي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن الحريق اجتاح جناحين من المستشفى على الأقل.فيما أوضحت الصحيفة أن "المشتبه به اعتقل من قبل ضباط إنفاذ القانون".وأشارت التقارير إلى أن "رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث تسلقوا مخرج حريق المستشفى حتى الطابق السادس من أجل إخماد النيران".