الصحة العالمية: وضع أوروبا ما زال هشاً في مواجهة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، الخميس، أنه رغم اتجاه الإصابات بكوفيد-19 نحو التراجع إلا أن وضع القسم الأكبر من الدول الأوروبية ما يزال "هشا" في مواجهة الوباء، محذرة من "شعور زائف بالأمان" بسبب عدد الذين تلقوا اللقاح والذي لا يزال قليلا.



وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغ خلال مؤتمر صحفي إن "وضع الغالبية الساحقة من الدول الأوروبية ما زال هشًا".



وشدد مسؤول الأمم المتحدة على أنه "إذا لم نوقف انتقال العدوى الآن، فإن الفوائد المتوقعة من اللقاحات في مكافحة هذا الوباء قد لا تكون واضحة". ورأى أنه "في الوقت الراهن، هناك خيط رفيع بين الأمل في اللقاح والشعور الزائف بالأمان".