الرئيس الصيني يعلن انتصار بلاده نهائيا على الفقر المدقع

وقال شي جين بينغ خلال اجتماع مخصص لاستعراض إنجازات البلاد في مجال القضاء على الفقر: "بفضل جهود الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني، حققت بلادنا نصرا كاملا على الفقر المدقع".وأشار في هذا الصدد إلى أن "98.99 مليون من سكان الريف عبروا خط الفقر، وجرى انتشال 832 محافظة و 128 ألف قرية من المناطق الفقيرة، واستثمرت البلاد في مكافحة الفقر على مدى السنوات الثماني الماضية حوالي 1,6 تريليون يوان، أي ما يعادل نحو 246 مليار دولار".وكانت السلطات الصينية قد أعلنت في مايو من العام الماضي أثناء افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر الشعبي الوطني، وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، أن الصين تعتزم في عام 2020 إحراز "انتصار حاسم في الكفاح المكثف ضد الفقر والوفاء الكامل بمهام بناء مجتمع متوسط الدخل".