Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الصحة تعلن تسجيل 4074 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الكشف عن تفاصيل خطرة بشان اغتيال خاشقجي في اسطنبول

دوليات

2021-02-25 | 03:00
الكشف عن تفاصيل خطرة بشان اغتيال خاشقجي في اسطنبول
7,038 مشاهدة

قالت شبكة "سي إن إن" الامريكية، إن وثائق دعوى قضائية، أظهرت أن الطائرتين الخاصتين اللتين استعملتهما المجموعة التي اغتالت جمال خاشقجي، كانتا لشركة تعود ملكيتها إلى ولي العهد السعودي.

وذكرت "سي إن إن" على موقعها الإلكتروني أن "وثائق دعوى قضائية اطلعت عليها، أظهرت أن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما "فرقة اغتيال سعودية" في حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول "كانتا مملوكتين لشركة كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد استحوذ عليهما قبل أقل من عام".

وأوضحت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن "هذه الوثائق تحت عنوان "سري للغاية"، أدرجت في وقت سابق من هذا العام ضمن دعوى مدنية كندية، وأنها موقعة من قبل وزير سعودي نقل أوامر ولي العهد الذي وصف بأنه "الحاكم الفعلي الشاب للمملكة العربية السعودية".

ونقلت "سي إن إن" ترجمة لما خطه الوزير السعودي على هذه الوثائق، وينص على أنه "بناء على تعليمات سمو ولي العهد، يوافق على الفور على استكمال الإجراءات اللازمة لذلك".
وأفيد أيضا بأن الدعوى توضح كيف "تم إصدار أمر نقل ملكية شركة سكاي برايم للطيران - Sky Prime Aviation إلى صندوق الثروة السيادي للبلاد، الذي بلغت قيمته 400 مليار دولار في أواخر 2017. واستخدمت طائرات الشركة لاحقا في مقتل خاشقجي في أكتوبر 2018".

ووصف صندوق الثروة السيادي للمملكة، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة بأنه يخضع "لسيطرة ورئاسة ولي العهد السعودي".

وبشأن ما وصفت بـ "الوثائق التي تثبت الصلة بين الطائرات والأمير"، فقد ذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن مجموعة من الشركات المملوكة للدولة كانت رفعتها "كجزء من دعوى اختلاس الشهر الماضي في كندا ضد مسؤول سابق كبير للاستخبارات السعودية سعد الجبري".

وكانت اتهامات الاختلاس ضد الجبري قد جاءت "بعد دعوى قضائية رفعها العام الماضي في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة ضد ولي العهد السعودي. واتهم الجبري ولي العهد بإرسال فرقة لقتله في كندا بعد أيام فقط من مقتل خاشقجي".
وفي ضوء ذلك، تلقى الأمير محمد بن سلمان استدعاء عبر تطبيق "واتساب"، فيما طلب محامي ولي العهد السعودي في ديسمبر الماضي من المحكمة رفض القضية.

ونقلت "سي إن إن" عن التقرير قوله إن وجود أدلة على نقل ملكية أسطول الطائرات الخاصة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي " يوفر رابطا آخر بين وفاة خاشقجي والأمير محمد بن سلمان".
وأشير في هذا السياق أيضا إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت ذكرت في أكتوبر 2018 استنادا إلى أشخاص مطلعين على الأمر أن طائرات "غلف ستريم" التي استخدمها "القتلة" تعود إلى شركة يسيطر عليها الأمير محمد بن سلمان.

ونقل عن المدير السابق لقسم الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، دان هوفمان، قوله عن علاقة ولي العهد السعودي بهذه الشركة : "لقد كان يتتبعها، وكان على علم عن الطريقة التي تم استخدامها. وهذا دليل محتمل أكثر بأنه كان على دراية بهذا (استخدام طائرات الشركة التي نقلت قتلة خاشقجي). وهو ما كان دائما محل جدال. هذا مجرد دليل على ذلك".

ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أنه من "المقرر أن تنشر أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقريرا طال انتظاره يتضمن تفاصيل عامة جديدة حول أولئك الذين يقفون وراء مقتل خاشقجي في وقت أقرب إلى أن يكون الخميس".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:04 | 2021-02-25 09:04
09:00 | 2021-02-25 09:00
08:49 | 2021-02-25 08:49
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
انفجار ثلاث عبوات في العاصمة بغداد
27.33%
02:06 | 2021-02-24
انفجار ثلاث عبوات في العاصمة بغداد
02:06 | 2021-02-24
وزير المالية يترأس اجتماعاً بشأن &quot;تغيير سعر الصرف&quot;
25.76%
09:46 | 2021-02-24
وزير المالية يترأس اجتماعاً بشأن "تغيير سعر الصرف"
09:46 | 2021-02-24
بينها يخص اللقاح الصيني.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة
15.61%
13:34 | 2021-02-23
بينها يخص اللقاح الصيني.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة
13:34 | 2021-02-23
الرافدين يكشف حقيقة إيقاف السلف والقروض
12.06%
12:44 | 2021-02-24
الرافدين يكشف حقيقة إيقاف السلف والقروض
12:44 | 2021-02-24
أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية لهذا اليوم
9.94%
03:09 | 2021-02-25
أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية لهذا اليوم
03:09 | 2021-02-25
&quot;صلح نووي&quot;.. زعل خليجي على واشنطن وعيون بغداد صوب طهران والرياض
9.3%
14:30 | 2021-02-24
"صلح نووي".. زعل خليجي على واشنطن وعيون بغداد صوب طهران والرياض
14:30 | 2021-02-24
المزيد
لا
لا
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.