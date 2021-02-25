روانجي: ما يذاع عن طرد طهران للمفتشين غير صحيح

وقال روانجي في تصريحات صحفية أن "واشنطن ينبغي أن تقرر ما إذا أرادت الالتزام بالاتفاق أم لا، مؤكدا أنه "لا حاجة للتفاوض بشأن هذه الخطوة".واضاف السفير الإيراني إن "بلاده انتظرت عاما كاملا في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي حتى يفي الأوروبيون بوعودهم، ولم يكن من خيار سوى اتخاذ خطوات"، مبينا: "كل ما يذاع عن طرد طهران للمفتشين بانه غير صحيح".