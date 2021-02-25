الكرملين "قلق" من الوضع في أرمينيا: ندعو إلى "الهدوء"

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين: "نتابع الوضع في أرمينيا بقلق... وبالطبع ندعو الجميع إلى الهدوء".وعلى خلفية الأزمة السياسية المتفاقمة، طالب الجيش الأرمني اليوم الخميس باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.وجاء هذا الطلب في بيان صدر عن هيئة الأركان العامة في الجيش الأرمني ووقع عليه أكثر من 40 مسؤولا عسكريا بارزا، منهم قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان وجميع نوابه ورؤساء الإدارات وقادة الوحدات العسكرية الكبرى.من جانبه، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنها محاولة انقلاب عسكري، داعيا أنصاره للتظاهر في ميدان الجمهورية أمام مقر الحكومة وسط العاصمة يريفان.وقال رئيس الوزراء إنه "قرر إعفاء قائد الأركان عن منصبيه، قبل توقيعه على البيان"، مؤكدا أنه "ينوي التوجه بكلمة إلى الشعب في القريب العاجل".