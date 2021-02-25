"فيسبوك" تتعهد باستثمارات بقيمة مليار دولار

وكتب المسؤول عن الشؤون العامة في "فيسبوك" نيك كليغ: "لقد استثمرنا 600 مليون دولار منذ العام 2018 لدعم قطاع الإعلام، ونعتزم استثمار ما لا يقل عن مليار دولار إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة".وقال: "ندرك تماما أن الصحافة عالية الجودة أساسية لسير عمل مجتمعاتنا من خلال إعلام المواطنين وتقديرهم وتحميل النافذين مسؤولية أفعالهم".ولم يعط المسؤول أية تفاصيل حول توزيع الاستثمارات المقبلة للشركة في وسائل الإعلام، ولا الشكل الذي ستتخذه هذه الاستثمارات.ويأتي الوعد الذي قطعته الشركة التي يملكها مارك زوكربرغ، غداة انتهاء تجاذب شديد مع الحكومة الأسترالية حول مشروع قانون ينظم العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، والشركات العملاقة التي تسيطر على الإنترنت وتكسب قسما كبيرا من عائدات الإعلانات.