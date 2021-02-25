"على الطاولة".. البيت الأبيض يكشف عن إجراءات تتعلق بالسعودية

يتبع..وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي يوم الخميس إن المكالمة الهاتفية التي سيجريها الرئيس الأمريكي مع الملك السعودي سلمان يجب أن تتم "قريبا جدًا".وأفادت بساكي للصحفيين "هناك مجموعة من الإجراءات المطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالسعودية كجزء من إعادة تقويم العلاقات الأمريكية السعودية.ومن المتوقع أن تتزامن المكالمة مع إصدار تقرير استخباراتي أمريكي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018.