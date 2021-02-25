مسؤولون أميركيون يكشفون سبب تأخير نشر تقرير مقتل "خاشقجي"

وقال أحد المصادر الثلاثة إنه من "المتوقع إجراء المكالمة بين الرئيس بايدن والملك سلمان، الخميس".وكان التقرير، الذي سيصدره مدير الاستخبارات الوطنية، متوقع صدوره اليوم.وقال بايدن امس الأربعاء، إنه لم يتحدث بعد مع الملك، لكنه قرأ تقرير الاستخبارات.وأضاف بايدن: "سوف أتحدث معه"، كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن المكالمة ستحدث "قريبا".ومن المتوقع أن يقدم تقرير الاستخبارات المنتظر صدوره مزيدا من التفاصيل حول ما يعرفه مجتمع الاستخبارات الأمريكي عن دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.وقال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة بايدن لا تريد نشر التقرير قبل إعطاء السعوديين "تنبيها".