اتفاق بين باكستان والهند على وقف اطلاق النار في كشمير

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الهندية فقد "أجرى قادة العمليات العسكرية في البلدين محادثة هاتفية لاستعراض الوضع في كشمير ومناطق أخرى في وقت متأخر من مساء أمس".وأضاف البيان "اتفق الجانبان على التقيد الصارم بجميع الاتفاقات والتفاهمات ووقف إطلاق النار على طول خط السيطرة وجميع القطاعات الأخرى اعتبارا من منتصف ليل 24 - 25 فبراير/شباط الجاري".ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أمس الأربعاء، قوله إن بلاده تسعى لحل جميع الملفات العالقة مع الهند عبر الحوار البناء، لافتا إلى أن أكبر قضية بين الجارتين النوويتين هي قضية إقليم كشمير التي تريد إسلام آباد حلها عبر المفاوضات.وتصاعد التوتر في العلاقات بين الهند وباكستان بعد إلغاء نيودلهي يوم 5 أغسطس/ آب عام 2019، وضعا خاصا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، إذ أقر البرلمان الهندي مشروع قانون يبطل وضع كشمير الدستوري الخاص ويلغي قانون انفصال الولاية المتنازع عليها الواقعة في هيمالايا.وتعتبر كشمير منطقة متنازع عليها بين الهند وباكستان، حيث لا توجد حدود رسمية بينهما في كشمير، ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث إن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة.