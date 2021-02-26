كورونا يتفشى على متن سفينتين حربيتين امريكيتين في الخليج

وأكد الأسطول الأمريكي الخامس في بيان صدر عنه "تشخيص إصابة نحو 12 شخصا بالفيروس التاجي على متن سفينة النقل البرمائي San Diego الراسية في ميناء بالبحرين، وهي تقل على متنها نحو 600 من البحارة وأفراد مشاة البحرية".ولفت البيان إلى أن "جميع المصابين دخلوا قيد الحجر الصحي على متن السفينة، وتم فرض عزلة عليها في الميناء، مضيفا أن الزيارات وتقديم الدعم العسكري في الميناء يأتي بالتنسيق مع حكومة ووزارة الصحة البحرينيتين".بالإضافة إلى ذلك، أشار الأسطول الخامس إلى رصد إصابات مرجحة بكورونا بين طاقم طراد الصواريخ الموجهة Philippine Sea المتواجد أيضا في المنطقة (وعلى متنه نحو 380 بحارا)، ومن المتوقع أن تصل السفينة التي تجري حاليا فحوصات على متنها ميناء لم يتم الكشف عنه بهدف إجراء اختبارات إضافية.وشدد الأسطول الخامس على أنه بادر إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحديد وعزل واختبار وعلاج البحارة ومشاة البحرية المصابين على متن السفينتين، مبديا حرصه على حماية صحة عسكرييه.