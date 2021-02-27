بالصور: اردوغان يحتفل بعيد ميلاده مع مشاهير هوليوود

احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعيد ميلاده الـ67 في مدينة إسطنبول، بشكل مميز هذا العام.





أقيم الاحتفال على هامش مشاركة ممثلين عالميين من هوليوود، أمس الجمعة، في افتتاح متحف السينما في إسطنبول "أطلس 1948".



وشارك عدد من مشاهير هوليوود من بينهم الممثل العالمي جيسون ستاثام، والممثل جوش هارتنت، والمخرج كاتب السيناريو غاي ريتشي، والمنتج إيفان أتكينسون، والمدير التنفيذي لشركة "ميرماكس" بيل بلوك.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قام الرئيس التركي بالتقاط الصور التذكارية مع الممثلين عقب تقطيع قالب الحلوى.



يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من موالد 26 فبراير/ شباط عام 1954، في قرية قاسم باشا بمدينة إسطنبول.