بالفيديو والصور: طائرة تتحطم وتخترق سقف منزل وتخلف قتلى

تحطمت طائرة ذات محرك واحد في ولاية جورجيا الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، حسبما ذكرت وسائل إعلام إقليمية.





وبحسب محطة "WSB-TV"، أقلعت الطائرة من بلدة غينزفيل متجهة إلى دايتونا بيتش في فلوريدا.

BREAKING: 3 people are dead after a plane crashes shortly after leaving Gainesville Airport heading to Daytona. This is as close as I can get now but a huge presence on Memorial Park Drive. One family was evacuated after fuel fell on the home. ⁦@FOX5Atlanta⁩ pic.twitter.com/pzkxA8YcWU — Eric Perry (@Ericperrytv) February 27, 2021

لكنها تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها خارج غينزفيل وعثر رجال الإطفاء، الذين وصلوا إلى الموقع بعد ذلك بوقت قصير، على جثث ثلاثة ضحايا. تم إجلاء خمسة أشخاص من منزل قريب بسبب تسرب الوقود.

We're on the ground in Gainesville where a single-engine Cessna 182 crashed, killing three people onboard. The plane crashed shortly after takeoff from Lee Gilmer Memorial Airport. Live reports coming up on PeachtreeTV/ @cbs46. pic.twitter.com/MzNwi6Sv7e — Zac Summers (@ZacOnTV) February 27, 2021

وقالت المتحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية، إيما دنكان، في بيان لشبكة "سي إن إن" إن الطائرة، وهي من طراز "سيسنا -182" ذات المحرك الواحد، تحطمت على بعد ميلين شمال شرقي مطار، لي جيلمر ميموريال، في غينزفيل بعد وقت قصير من إقلاعها.



فيما قال كيث سميث، رئيس قسم إطفاء الحرائق في غينزفيل، في مؤتمر صحفي، إن جناح الطائرة سقط في غرفة نوم منزل متنقل بالقرب من مكان الحادث بينما كانت الأسرة التي تعيش هناك تتناول العشاء.



وأضاف سميث: "كان ركاب المقطورة يتناولون العشاء بالفعل في الوقت الذي دخل فيه الجناح من سقف منزلهم وهبط في إحدى غرف النوم. لحسن الحظ، لم يكن أحد في غرفة النوم في ذلك الوقت".