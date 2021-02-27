لقاح كورونا.. تعرف على الدولة الأولى عربياً بتطعيم سكانها

وأوضحت الصحة الإماراتية، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام" أنها قدمت 81.790 جرعة من لقاح "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6.015.089 جرعة، بمعدل توزيع 60.82 جرعة لكل 100 شخص.وقالت وزارة الصحة الإماراتية إن ذلك يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد"19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.