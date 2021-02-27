إسرائيل تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على سفينة تابعة لها

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة "Dryad Global" للأمن البحري، قالت إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان يوم الخميس.وقالت "Dryad Global" التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن "السفينة المعنية هي إم. في هيليوس راي، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة هليوس راي المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة آيل أوف مان. وكانت السفينة في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية.وأفاد تقرير إعلامي إسرائيلي، في وقت سابق بأن سفينة "هيل يسري" المملوكة لإسرائيل، والتي تعرضت لتفجير بخليج عمان الخميس الماضي، "أصيبت من فوق سطح الماء"، محملا إيران مسؤولية التفجير.ونقل موقع "إسرائيل 24" عن مصادر قولها، إن إسرائيل ترى بإيران مسؤولة عن الانفجار الذي تعرضت له السفينة المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر وتحمل علم باهاما.