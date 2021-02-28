الولايات المتحدة تجيز استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لكورونا

وصوت مستشارو اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على التوصية بمنح تصريح استخدام طارئ لهذا اللقاح ، وأصبح لقاح "جونسون أند جونسون" هو الثالث المصرح باستخدامه في الولايات المتحدة.من جهته رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإجازة الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، والمكون من جرعة واحدة فقط ، مشددا في الوقت ذاته "على ضرورة عدم تخلي الاميركيين عن حذرهم مع انتشار الطفرات الجديدة للفيروس".وتابع قائلا: "كما قلت مرات عديدة، لا يزال من المرجح أن تسوء الأمور مرة أخرى مع انتشار المتغيرات الجديدة للفيروس، وقد ينعكس ذلك على التحسن الحالي".