ماهي المزايا الفريدة للقاح "جونسون أند جونسون" الاميركي المضاد لكورونا ؟

لقاح "جونسون اند جونسون" سيكون الأول من نوعه الذي يتم الحصول عليه من جرعة واحدة فقط وليس جرعتين كما باقي اللقاحات، و يمكن تخزينه في ثلاجات عادية، مما يسهل توزيعه مقارنة بلقاحي "Pfizer - BioNTech" و"Moderna" اللذين يعتبران أكثر حساسية ويتطلب كلاهما جرعتين.ولدى "جونسون اند جونسون" ميزة أخرى في المجال اللوجيستي، حيث يمكن تخزينه في درجات حرارة البراد، ما يسهل توزيعه بشكل كبير.