استدعاء سفير طهران في انقرة بعد تصريحات تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن "ما ننتظره من إيران هو (دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب) وليس الوقوف ضده".وكان السفير الإيراني في العراق إيرن مسجدي، قال في تصريح سابق "ان بلاده نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية ولا أن تقوم باحتلاله".وأضاف انه "على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية وينتشرون هناك وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق".ورد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على مسجدي، بالقول إنه "سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق".