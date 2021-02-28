دوي انفجارات بسماء محيط دمشق وأنباء عن "عدوان إسرائيلي"

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في سماء محيط مدينة دمشق وأنباء عن عدوان إسرائيلي جديد.





وقالت الوكالة إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق"، من دون المزيد من التفاصيل.