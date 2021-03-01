النفط يعاود الارتفاع وتفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي

ارتفعت أسعار النفط نحو دولارا يوم الاثنين، بفعل التفاؤل في الاقتصاد العالمي بفضل التقدم في حزمة تحفيز أمريكية ضخمة وبفضل الآمال في تحسين الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا أو 1.43 بالمئة إلى 65.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:54 بتوقيت جرينتش.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا أو 1.46 بالمئة إلى 62.41 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في وقت مبكر من يوم السبت، وإرساله إلى مجلس الشيوخ، حيث خطط الديمقراطيون لمناورة تشريعية للسماح لهم بتمريره دون دعم الجمهوريين.

أما في اليابان ، فقد أظهر مسح خاص توسع نشاط المصانع بأسرع وتيرة في أكثر من عامين في فبراير ، مما زاد من علامات الانتعاش في النمو الآسيوي.

وعلى الجانب الآخر، يراهن المستثمرون على أن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك +، سيؤدي إلى عودة المزيد من المعروض إلى السوق.