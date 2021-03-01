"اليونيسيف" تحث على إعادة جميع الأطفال من مخيم الهول في سوريا لبلدانهم

وقال المدير الإقليمي لـ"اليونيسيف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد تشيبان، إنه "يوجد في وحول هذا المخيم سيئ السمعة الذي يضم العديد من عائلات ما يعتقد أنهم مقاتلون متطرفون، منذ هزيمة "داعش" في سوريا والعراق المجاور، "أكثر من 22 ألف طفل أجنبي من 60 جنسية على الأقل، يقبعون في المخيمات والسجون، إضافة إلى آلاف الأطفال السوريين".وأضاف تشيبان: "الأطفال في الهول لا يواجهون وصمة العار التي يعيشونها فحسب، بل يواجهون أيضا ظروفا معيشية صعبة جدا حيث الخدمات الأساسية نادرة أو غير متوفرة في بعض الحالات".وتابع تشيبان أنه "يتعين على الدول الأعضاء بذل كل ما في وسعها لإعادة دمج الأطفال في مجتمعاتهم وإعادتهم "بطريقة آمنة وكريمة".ووفقا للأمم المتحدة، شب حريق مساء السبت، خلال تجمع عائلي بين النازحين السوريين المقيمين في المخيم وهناك امرأة لقت حتفها مع 3 أطفال، وأصيب 11 بالغا على الأقل، وهناك 20 شخصا على الأقل في المستشفى، 6 منهم بحالة حرجة.