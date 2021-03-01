بريطانيا تعول على تطعيم السكان لمواجهة جائحة كورونا

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشعر فيه البلاد البالغ عدد سكانها 66 مليون نسمة، والتي تضررت بشدة من الوباء، بالقلق من جراء اكتشاف نسخة متحورة جديدة على أراضيها ظهرت في ماناوس بالبرازيل وتُعتبَر أكثر خطورة.وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون لقد تلقى 20 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة الآن اللقاح" مشيرا إلى أنه "إنجاز وطني ضخم". وطلب من الجميع قبول تلقي اللقاح لأن "كل حقنة تحدث فرقا في معركتنا ضد كوفيد".من جهته، أعرب وزير الصحة مات هانكوك، عن "سعادته البالغة" بتخطي هذه العتبة الجديدة.وتوجه هانكوك، في مقطع فيديو بالشكر إلى "كل من حضر لتلقي الجرعة، لأننا أصبحنا متيقنين أكثر من ذي قبل بأن اللقاح يحميك، ويحمي مجتمعك، كما أنه أيضًا المخرج لنا جميعًا". وأضاف "لا يزال الطريق طويلا لكننا نتقدم بخطوات كبيرة".وتشير الأرقام الرسمية التي نُشرت الأحد إلى إعطاء 20,089,551 جرعة أولى و 796,132 جرعة ثانية.تضررت المملكة المتحدة بشدة من الوباء، الذي أودى بحياة نحو 123 ألف شخص، وتعتمد على التطعيم الشامل للخروج من الإغلاق الساري منذ كانون الثاني/يناير لاحتواء موجة شديدة العدوى من فيروس كورونا، التي تُعزى إلى فيروس متحور ظهر في جنوب انجلترا.وقال سايمن ستيفنز، مدير هيئة الصحة العامة في إنجلترا "مع الزيادة المقررة في إمدادات اللقاح في آذار/مارس، ننوي الإسراع أكثر فيما نقترب من عيد الفصح".ودعت الحكومة السكان إلى عدم التهاون والمضي في احترام التدابير السارية. لكن تزامنا مع التقدّم المُحرز في البلاد لجهة حملة التطعيم، أعلنت السلطات الصحية الأحد أنها اكتشفت ست حالات لأشخاص مصابين بنسخة متحورة من الفيروس كانت رُصِدت في بادئ الأمر في ماناوس بشمال البرازيل ويمكن أن تكون أكثر عدوى وأن تُقاوم اللقاحات الموجودة.