خطيبة خاشقجي تدعو لمعاقبة ولي عهد السعودية

دعت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، الاثنين إلى "معاقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من دون تأخير" بعد نشر تقرير استخباراتي أمريكي، يتهمه بإجازة العملية.وقالت خديجة جنكيز في بيان صدر بعد ثلاثة أيام من نشر التقرير "من الضروري أن يعاقب ولي العهد الذي أمر بالقتل الوحشي لشخص بريء، من دون تأخير".وعلى خلفية نفس التقرير، كان مدافعون عن حقوق الإنسان طالبوا بـ"مساءلة ومعاقبة" ولي العهد السعودي، وذلك "بتجميد أمواله ومنعه من السفر".