دولة أوروبية تعلن حالة الطوارئ بعد ارتفاع إصابات كورونا

وقالت رئيس الوزراء سانا مارين في مؤتمر صحفي "الحكومة ترى أنه من الضروري أن يكون التواصل بين الأفراد أقل. كل شخص لديه الآن فرصة للتأثير على الوضع".هذا وشهدت العديد من المناطق الفنلندية ارتفاعا سريعا في إصابات كورونا في الأسبوعين الماضيين، مع تفشي الوباء بين المتزلجين في لابلاند والعاملين في ساحات الشحن ومواقع البناء.وسجلت فنلندا، وهي من بين الدول الأوروبية الأقل تضررا بالفيروس حتى الآن 58064 حالة إصابة بكورونا من بينها أكثر من 450 حالة إصابة بسلالات مختلفة من فيروس كورونا، يعود جلها إلى السلالات البريطانية (427) والجنوب إفريقية (22) والبرازيلية، كما سجلت 742 حالة وفاة منذ بداية الوباء.