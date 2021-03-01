الصين تقدم للبنان 50 ألف جرعة لقاح كورونا

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال كيجيان: "بناء على طلب من الجانب اللبناني، قررت الحكومة الصينية إهداء 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المعطل إلى لبنان لمساعدته في مكافحة وباء الكورونا".وأضاف: "في أيار عام 2020، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في منظمة الصحة العالمية أنه عند نجاح الصين في تطوير اللقاح ودخول مرحلة التطعيم فى الصين، سيخدم اللقاح الصيني المنفعة العامة العالمية مما يشكل مساهمة صينية في إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها فى الدول النامية".