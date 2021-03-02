بعد تقرير مقتل خاشقجي .. واشنطن تدعو لتفكيك قوة مميتة تابعة لابن سلمان

وجاء المطلب الأميركي بتفكيك تلك القوات بعد أيام قليلة من كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن تقرير مخابراتي سري جاء فيه أن بن سلمان أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بأسطنبول في تركيا في تشرين الأول 2018.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، "طالبنا السعودية بتفكيك هذه المجموعة وتبني إصلاحات مؤسسية ونظامية ووضع ضوابط تضمن توقفا كاملا للأنشطة والعمليات ضد المعارضين".وأضاف، "أوضحنا بما لا يدع مجالا للشك، وهو ما نعتزم أن نستمر في فعله، أن قتل جمال خاشقجي بطريقة وحشية منذ 28 شهرا يظل في نظرنا سلوكا غير مقبول".