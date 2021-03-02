البابا يحذر: البشرية قد تواجه فيضاناً ثانياً

وقال بابا الفاتيكان إن "البشرية تواجه طوفانا كبيرا آخر، ربما بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الأنهار الجليدية"، مضيفا: "هذا ما سيحدث الآن إذا واصلنا السير على نفس الطريق".وفي تصريحات أدلى بها للكاتب الإيطالي ماركو بوزا، في كتاب جديد بعنوان "الرذيلة والفضائل"، من المقرر نشره في الشهر الحالي، حث البابا قادة العالم على "التعقل"، قائلا إن دور الحكومات هو "التوقف والتفكير" قبل التصرف بتهور.وأضاف: "الحكمة تسير جنبا إلى جنب مع التعاطف والتعاطف مع المواقف والناس والعالم ومشاكله"، داعيا إلى "الصبر فهو جزء من الإيمان".