بالفيديو: اللبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجا على ارتفاع الدولار

بعد الارتفاع الحاد بسعر الدولار في السوق اللبنانية، ووصوله إلى عتبة العشرة الآف ليرة، إنفجر الشارع اللبناني. وعبر اللبنانيون عن استياءهم من الوضع الراهن على مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين من الوضع. وبعد الغليان على مواقع التواصل، نزل المحتجون الى الشارع وقطعوا الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية وأحرقوا الإطارات.

وأفادت وسائل اعلام لبنانية على ان محتجون قطعوا الطرقات في مختلف المناطق بما في ذلك العاصمة بيروت ومدينة صيدا وطريق المطار، كذلك على طريق عام رياق بعلبك.

توقف السير بشكل كلي في منطقة الدورة pic.twitter.com/YkmLpDP2Ej — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 2, 2021

الى ذلك، قطع بعض المحتجون الطريق في ساحة الشهداء بالاطارات المشتعلة والحجارة، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية.

يذكر ان يوما بعد يوم يتأزم الوضع الاقتصادي في لبنان، خصوصا في ظل الاقفال العام الذي فرضته الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، وقد لامس ظهر اليوم الدولار عتبة الـ 10 آلاف ليرة لبنانية.