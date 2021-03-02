تقرير عن متعافي كورونا: يواجهون خطر الإصابة بالطفرات الجديدة

وأوضحت الدراسة أن الذين أصيبوا بالفيروس يجب أن يتلقوا اللقاح بعد ثلاثة أشهر من تعافيهم، مشيرا إلى أن ما يسمى بالسلالة الجنوب أفريقية B.1.351، تحتوي على 21 طفرة بما في ذلك طفرة E484K التي تسمح للفيروس بتجاوز جهاز المناعة.وبحسب المعلومات التي جمعها الباحثون فإنه على الرغم من أن أي شخص لم يصب بالفيروس وتلقى جرعتين من لقاح "فايزر" ليس معرضا لخطر الإصابة، فإن أولئك الذين تعافوا هم عرضة للإصابة بالطفرات الجديدة مثل أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.هذا وقد حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا من أن الطفرة الجنوب إفريقية يمكن أن تصيب المرضى المتعافين. كما أوصت بأن يتم تلقيح الأشخاص الذي أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه بجرعة واحدة.وطلبت من المرضى المتعافين الخضوع للفحص إذا شعروا بتوعك والحفاظ على التباعد الاجتماعي أو الحجر الصحي إذا تأكدت إصابتهم مرة أخرى.