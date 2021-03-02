خلال 24 ساعة.. دولة أوروبية تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن 20478619 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى 844098 شخصا الجرعتين.وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا يبلغ 4188400، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 123296، أما إجمالي حالات الشفاء فيبلغ 2959884.وأطلقت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم ضد كوفيد-19 في أوروبا، مما زاد من احتمالية رفع قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو المقبل.